Basket: Play-Off Nba, Milwaukee prima finalista Eastern Conference

I Bucks eliminano all'overtime i Brooklyn Nets, vincendo 4-3 la serie NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Milwaukee è la prima finalista della Eastern Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Bucks si aggiudicano per 4-3 la serie di semifinale con i Brooklyn Nets vincendo gara-7 all'overtime per 115-111. Di fronte agli oltre 16mila spettatori del Barclays Center di New York, Kevin Durant (49 punti, top-scorer della serata) porta i suoi al supplementare, dove però gli ospiti impongono la loro legge sospinti dal 'solito' Giannis Antetokounmpo (40). Nell'altra semifinale, sono alla 'bella' anche Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks. Già decisa invece la finale della Western Conference, che vedrà affrontarsi Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. (ITALPRESS). mc/red 20-Giu-21 10:15