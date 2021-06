Calcio: Espirito Santo favorito per la panchina del Tottenham

Il tecnico portoghese ha lasciato il Wolverhampton dopo 4 stagioni LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Arenate le trattative con Conte e Fonseca, morta sul nascere l'ipotesi Gattuso, il Tottenham vira con decisione su Nuno Espirito Santo. Secondo "Talksport" è l'ormai ex allenatore del Wolverhampton a guidare la lista di Fabio Paratici per la panchina degli Spurs. Accostato anche all'Everton per il dopo-Ancelotti, Espirito Santo ha lasciato i Wolves dopo 4 anni al termine della scorsa stagione e avrebbe già detto no al Crystal Palace. Ma non è l'unico candidato. Detto che Roberto Martinez, attuale ct del Belgio, ed Erik Ten Haag, nonostante il rinnovo con l'Ajax, restano sotto osservazione, all'interno del club ci sarebbe una fronda che non avrebbe ancora rinunciato all'idea di convincere Mauricio Pochettino a tornare divorziando dal Paris Saint Germain. (ITALPRESS). glb/red 20-Giu-21 15:46