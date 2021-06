Calcio: Pogba potrebbe lasciare lo United a parametro zero nel 2022

Il francese starebbe pensando di arrivare a scadenza di contratto MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Pagato nell'estate 2016 oltre 90 milioni di euro alla Juventus, il Manchester United rischia di perdere Paul Pogba a parametro zero fra un anno. Secondo la stampa inglese, all'Old Trafford sono sempre più convinti che il centrocampista francese non intenda rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Fin qui i tentativi dello United – che si è già avvalso dell'opzione unilaterale per prolungare di 12 mesi il contratto dell'ex bianconero – di convincere Pogba a rinnovare non sono andati a buon fine. E la prospettiva che il 28enne francese decida di andare a scadenza si fa sempre più concreta. Ecco perchè i Red Devils potrebbero valutare la sua cessione già nella prossima sessione di mercato, anche se dovranno accontentarsi di una cifra ben lontana dai 150 milioni di sterline chiesti qualche anno fa al Real Madrid. (ITALPRESS). glb/red 20-Giu-21 15:58