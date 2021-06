Calciomercato: Laporta “Il Barcellona farà altri 3-4 acquisti”

Il presidente blaugrana: "Faremo una squadra molto competitiva" ROMA (ITALPRESS) – La situazione economica del Barcellona resta molto complassa, ma il presidente Joan Laporta, nella sua prima intervista a 'La Vanguardia', ha assicurato che "ci saranno altri 3 o 4 acquisti". "Faremo una squadra molto competitiva – ha spiegato il numero uno dei blaugrana – Lo stiamo già vedendo con gli acquisti di Eric Garcia, Aguero ed Emerson e altri giocatori che stanno per essere incorporati". Inoltre, Laporta ha riconosciuto che "la scorsa settimana ce ne è sfuggito uno", riferendosi a Wijnaldum, finito al Psg. "Ci sono club statali che possono avere qualsiasi giocatore. È una questione che dovrà essere analizzata", ha ammesso Laporta. Che torna sul tecnico Koeman, messo in discussione ma poi confermato: "Dopo aver parlato con lui tre volte, ho visto che potevamo lavorare insieme, collaborare e concordare su molte più cose rispetto a dove potevamo divergere. Sono felice. Vorrei che non fosse successo e gliel'ho anche detto. Non mi piace soffrire o far soffrire le persone, e forse Ronald per un periodo è stato a disagio, così come il sottoscritto". Laporta ha spiegato che i dubbi sull'allenatore sono arrivati dopo aver perso il campionato. "Sono rimasto deluso perché lo vedevo un vincente. Gli ho detto che non capivo perché avessimo perso. Penso che questo processo sia stato positivo per il mio rapporto con Koeman, e che sia importante che il presidente abbia un buon rapporto con il suo tecnico". (ITALPRESS). mc/red 20-Giu-21 12:01