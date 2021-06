Euro2020: Danimarca, Hjulmand “Dura con Russia ma ci proveremo”

"La visita di Eriksen? È stata positiva per il gruppo" COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – "Domani dobbiamo solo andare là fuori e provare a vincere". Kasper Hjulmand sa che la Danimarca non è più padrona del proprio destino ma deve comunque provarci. Battere la Russia, infatti, può non bastare per passare il turno. "Sarà una partita incredibilmente difficile, loro sono una buona squadra e verranno al Parken con due risultati su tre a disposizione. Non dovremo forzare, dobbiamo cercare di restare concentrati ed evitare errori, perchè sarà una partita lunga. Dobbiamo giocare come se il nostro Europeo cominciasse adesso". Ritrovarsi a zero dopo due gare "è surreale", ammette il ct danese, che spera come il sostegno dei 25 mila del Parken possa aiutare i suoi a vivere "una serata magica". E ovviamente la Danimarca giocherà anche per Christian Eriksen, che due giorni fa è passato a salutare la squadra dopo essere stato dimesso dall'ospedale: "La sua visita ha significato molto per quelli che ancora non lo avevano visto e che avevano vissuto da vicino quello che gli era successo". "Abbiamo ancora grandi ambizioni – sottolinea invece Jannik Vestergaard – Dobbiamo battere la Russia e sperare che il Belgio faccia la sua parte, non è ancora finita per noi. Penso che la nostra prestazione col Belgio abbia confermato che sappiamo giocare ad altissimi livelli e che possiamo competere con i migliori". (ITALPRESS). glb/red 20-Giu-21 15:14