Euro2020: Macedonia. Angelovski “Olanda forte, servirà gara perfetta”

Il capitano Goran Pandev: "Questa squadra ha fatto la storia" AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – "Se vogliamo fare un buon risultato, e ovviamente lo vogliamo, dovremo fare la partita perfetta". Il commissario tecnico della Macedonia, Igor Angelovski, sa bene che l'Olanda è un avversario nettamente superiore rispetto alla sua squadra, ma non ha alcuna intenzione di non tentare l'impresa. "Sappiamo benissimo contro chi giocheremo – ha sottolineato Angelovski – una squadra che lotta per la vittoria finale". L'allenatore macedone si è anche soffermato sulla formazione che manderà in campo anche se la sua nazionale è già matematicamente fuori da Euro2020: "Forse inizierò con lo stesso modulo del secondo tempo contro l'Ucraina. Tuttavia, la decisione finale verrà presa dopo l'allenamento". Con Angelovski, in conferenza stampa, è intervenuto anche l'attaccante e capitano della Macedonia, Goran Pandev: "Sono felice di far parte di questa squadra che ha fatto la storia. Non vediamo l'ora che inizi questa partita contro l'Olanda. Vogliamo ottenere un risultato positivo". (ITALPRESS). mra/glb/red 20-Giu-21 18:58