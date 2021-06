Euro2020: Mancini “Bello eguagliare Pozzo, bravi i ragazzi”

Il ct azzurro: "I cambi? Importante poter contare su tutto il gruppo" ROMA (ITALPRESS) – "Fa piacere aver eguagliato il record di Pozzo. Ma lui ha trofei importanti e per il momento è meglio lasciar perdere i paragoni. Tutti i ragazzi che hanno giocato hanno fatto bene e non era scontato. Abbiamo meritato la vittoria". Queste le dichiarazioni del ct Roberto Mancini dopo l'1-0 sul Galles che ha qualificato l'Italia agli ottavi di finale da prima del girone A. Con otto giocatori cambiati rispetto al match con la Svizzera, gli azzurri toccano quota 30 risultati utili consecutivi eguagliando il record detenuto da 82 anni da Vittorio Pozzo. "Avremmo cambiato tanti giocatori anche se la partita fosse stata decisiva – ha spiegato il ct ai microfoni di Sky Sport – Avevamo bisogno di far giocare tutti e di mettere forze fresche nel gioco. Sarà un dispiacere lasciar fuori qualcuno ma è importante poter contare su tutti gli elementi", ha aggiunto. (ITALPRESS). spf/glb/red 20-Giu-21 20:08