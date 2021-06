Euro2020: Olanda. De Boer “L’Italia mi ha impressionato, Germania top”

Il ct Orange: "Depay al Barcellona? Adesso potrà giocare ancora meglio" AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – "L'Italia finora è la Nazionale che mi ha fatto la migliore impressione. Dopo la vittoria di ieri, però, la Germania è di nuovo tra le favorite. I tedeschi col Portogallo (4-2, ndr) hanno giocato una partita perfetta, forse la migliore gara del torneo finora". Questo il pensiero di Frank De Boer, commissario tecnico dell'Olanda, intervenuto in conferenza stampa in vista della terza e ultima sfida della fase a gironi di Euro2020 contro la Macedonia. L'ex allenatore – tra le altre dell'Inter – si è anche soffermato su uno dei calciatori più importanti degli Orange, Memphis Depay, passato ufficialmente ieri al Barcellona: "E' un sollievo. Forse questo gli dà una spinta in più per giocare ancora meglio. Abbiamo bisogno di Memphis al top della forma. Se ha fin qui deluso le aspettative? Memphis è il primo a criticare se stesso o il modo in cui gioca e dice: 'Posso fare meglio di quello che ho dimostrato finora'. È molto sicuro di sé e sa esattamente cosa vuole. È molto importante per il gruppo." Infine sulla formazione che scenderà in campo, De Boer ha concluso: "Penso che ci sia abbastanza tempo tra questa partita e l'altra in arrivo, quindi possiamo giocare con le nostra miglior formazione, altrimenti ci sarebbe un periodo di riposo troppo lungo tra le partite". (ITALPRESS). mra/glb/red 20-Giu-21 15:39