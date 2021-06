Euro2020: Ucraina, Shevchenko “Basta il pari? Giocheremo per vincere”

"L'Austria è una squadra solida, con giocatori di qualità" BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – "Non si va lontani con questa mentalità: si gioca solo per vincere". Andriy Shevchenko mette subito le cose in chiaro: anche se un pari sarebbe sufficiente all'Ucraina per qualificarsi agli ottavi di Euro2020 da seconda, contro l'Austria domani a Bucarest punterà a fare bottino pieno. "La classifica dice che entrambe le squadre dovranno giocare con attenzione guardando al risultato ma sia noi che loro cercheremo di vincere – prosegue – Se pensiamo al pareggio, diventa impossibile fare passi avanti. Dobbiamo mostrare la nostra qualità e poi vedremo quale sarà il risultato alla fine della partita. L'Austria è una squadra solida, con giocatori di qualità. Sono una squadra compatta e atletica, con uno stile di gioco definito. Abbiamo grande rispetto per loro e ci aspettiamo una bella partita. Penso che Austria e Ucraina siano più o meno allo stesso livello". Out Zubkov, costretto a uscire per un problema muscolare al 13' della gara con l'Olanda, in dubbio anche il centrale Popov. (ITALPRESS). glb/red 20-Giu-21 14:57