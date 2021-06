Kanerva carica la Finlandia “Può avversarsi un grande sogno”

Il ct: "Col Belgio partita più importante della nostra storia" SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (ITALPRESS) – "Questa è la partita più importante della nostra storia. Un grande sogno può avverarsi, ovvero la qualificazione". Alla vigilia della partita contro il Belgio, valida per l'ultima giornata del Gruppo B di Euro2020 e in programma domani sera (ore 21) a San Pietroburgo (Russia), il ct della Finlandia Markku Kanerva non nasconde il desiderio di centrare uno storico ottavo agli Europei. "Speriamo di non dover tenere contro del risultato di Russia-Danimarca (l'altro match del girone in contemporanea, ndr) – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico finnico – Dobbiamo controllare il nostro match e abbiamo l'opportunità di finire in testa al girone. Non mi preoccuperò di quello che accadrà a Copenaghen prima del secondo tempo…". Dopo il successo in amichevole con la Francia, ecco il Belgio, qualificato agli ottavi in anticipo: "E' fantastico poter giocare contro le due migliori squadre del mondo. Abbiamo una solida esperienza contro la Francia e abbiamo alcune idee per vincere contro queste grandi squadre". Il Gruppo B resta 'fluido' ma Kanerva ricorda che "in pratica basterà un pareggio per qualificarci. La nostra difesa sarà molto importante domani. I giocatori stanno lavorando molto duramente, il loro atteggiamento è eccezionale". Il Belgio, che non avrà nell'undici l'infortunato Thorgan Hazard, ovviamente incute rispetto e un pizzico di timore: "Stiamo per affrontare delle stelle. Ad esempio, De Bruyne è un giocatore che è bravissimo a muoversi, a trovare spazi… Ma non puoi giocare contro un solo giocatore. Certo, bisognerà sapersi difendere contro di lui, ma anche contro tutti gli altri. Il Belgio – termina Kanerva – ha le migliori opzioni in ogni posizione ed è una grande squadra, a prescindere dall'undici titolare". (ITALPRESS). mc/red 20-Giu-21 14:18