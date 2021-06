Madame, la giovane cantante italiana, esibitasi anche all’ultimo Sanremo ha scritto su Twitter di non essere disposta a concedere un selfie a chi non conosce la sua musica, non compra i suoi cd, o non va ai suoi concerti. Questo il contenuto del messaggio incriminato: «Se non hai ascoltato il disco, o se non hai preso il cd o il biglietto, o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 ore solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni».

Il tweet di Madame non è piaciuto al popolo dei social. In breve la parola “Madame” è diventata prima nelle tendenze di Twitter ed il tenore dei messaggi rivolti alla giovane artista è tutt’altro che amichevole.