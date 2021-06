Motomondiale: Gp Germania. Acosta vince in Moto3, terzo Foggia

Trionfa lo spagnolo della Ktm su Toba e l'italiano. Alcoba penalizzato CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta trionfa nel GP di Germania di Moto3. Il pilota spagnolo della Ktm vince davanti al giapponese Kaito Toba (Ktm) e Dennis Foggia (Honda) che precede Jeremy Alcoba (Honda) vista la penalizzazione di quest'ultimo. Proprio Acosta rimane per distacco il leader del Mondiale. Quinta e ottava posizione per gli altri italiani, Andrea Migno (Honda) e Niccolò Antonelli (Ktm). Tante la cadute durante la gara sul circuito del Sachsenring, ma senza grandi conseguenze fisiche: hanno dovuto dire addio alle speranze per un buon piazzamento il poleman ceco Filip Salac (Honda), l'argentino Gabriel Rodrigo (Honda), gli spagnoli Jaume Masia (Ktm) e Adrian Fernandez (Husqvarna), Stefano Nepa (Ktm) e Romano Fenati (Husqvarna). (ITALPRESS). spf/mc/red 20-Giu-21 11:53