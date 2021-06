Motomondiale: Gp Germania. Marquez “Momento importante mia carriera”

Lo spagnolo della Honda: "Sapevo che avrei avuto una grande chance" CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – "E' uno dei momenti più importanti e difficili della mia carriera. Oggi sapevo che avevo tra le mani una grandissima opportunità. Da un punto di vista mentale non era facile visto che ho avuto situazioni difficili una dopo l'altra in questa stagione. Era difficilissimo concentrarsi per tutti i ricordi che avevo nella testa di questo ultimo anno. Ma ce l'abbiamo fatta e ce la faremo ancora". Queste le parole di Marc Marquez al termine del Gran Premio di Germania di MotoGP andato in scena al Sachsenring e chiuso dal pilota della Honda al primo posto dopo un digiuno di oltre un anno e mezzo: "Mi sono detto che dovevo provarci e che dovevo cercare di lottare per il podio. E che se ci fosse stata una sola possibilità di vincere, c'avrei provato – ha aggiunto lo spagnolo, che ha vinto su questo circuito per undici volte di fila in carriera – Ho spinto e ho tenuto il mio passo, mi sono preso dei rischi e ho cominciato la battaglia con Oliveira". (ITALPRESS). spf/mc/red 20-Giu-21 15:09