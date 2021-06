Motomondiale: Gp Germania. Moto2, vince Gardner, Bezzecchi terzo

L'australiano conferma la sua leadership, l'italiano termina sul podio CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'australiano Remy Gardner su Kalex ha vinto il Gran Premio di Germania di Moto2, conservando così la leadership del Mondiale e confermando i successi al Mugello e in Catalogna. Sul podio salgono anche lo spagnolo Aron Canet (Boscoscuro) e l'italiano Marco Bezzecchi (Kalex). Dopo due zero di fila, Fabio Di Giannantonio (Kalex) si piazza al quarto posto, precedendo il britannico Sam Lowes (Kalex) e il tedesco Marcel Schrotter, anche lui in sella alla Kalex. Cadute invece in curva 3 per lo spagnolo Raul Fernandez del team Red Bull Ktm Ajo, per Augusto Fernandez e per Lorenzo Baldassari che è stato portato al centro medico per un check-up. (ITALPRESS). spf/mc/red 20-Giu-21 13:09