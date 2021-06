Tennis: Giorgi centra la qualificazione al torneo Wta di Eastbourne

L'azzurra batte nel turno decisivo l'australiana Tomljanovic EASTBOURNE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Camila Giorgi ha centrato l'ingresso nel tabellone principale del "Viking International", torneo Wta 500 dotato di un montepremi di 565.530 dollari in corso sui campi in erba del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa insieme a Bad Homburg per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon). La 29enne tennista marchigiana, n.76 del ranking mondiale, dopo l'affermazione in rimonta sulla polacca Magda Linette, n.44 Wta e terza testa di serie del seeding cadetto, nel decisivo turno di qualificazione ha superato per 7-5 6-3, in poco più di un'ora e mezzo di gioco, l'australiana Ajla Tomljanovic, n.72 del ranking e dodicesima testa di serie, già sconfitta in due set al primo turno del torneo di Sydney nel 2019. (ITALPRESS). mc/com 20-Giu-21 14:32