Tennis: Raonic annuncia forfait a Wimbledon per infortunio a polpaccio

Il canadese ha già saltato tutta la stagione sulla terra battuta ROMA (ITALPRESS) – Milos Raonic ha annunciato il suo forfait per il prossimo torneo di Wimbledon (28 giugno-11 luglio). Il trentenne tennista canadese, finalista sul manto erboso di Londra nel 2016 e ora al numero 18 della classifica Atp, ha fatto sapere su Instagram di non aver ancora del tutto recuperato dal suo infortunio al polpaccio che gli ha già fatto saltare tutta la stagione sulla terra battuta, Roland Garros in primis. L'ultima apparizione di Raonic nel circuito risale a marzo, e al Masters 1000 di Miami, dove fu eliminato negli ottavi dal polacco Hubert Hurkacz, poi vincitore della finale contro Jannik Sinner. (ITALPRESS). mc/red 20-Giu-21 12:29