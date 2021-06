Atletica: Parrinello “Per le Fiamme Gialle 100 anni di successi”

"Ci avviciniamo ora anche ai 100 anni degli sport invernali". ROMA (ITALPRESS) – "Cento anni di atletica leggera targati Fiamme Gialle sono tanti: rappresentano una storia particolarmente significativa. Sono passati 100 anni e il gruppo si è rinnovato, cercando di interpretare sempre il proprio ruolo nel migliore dei modi, impegnandosi nell'attività professionistica e agonistica, nello sviluppo dell'attività giovanile e anche nel sociale. Insomma, una storia abbastanza complessa e dalle tante sfaccettature". Lo ha dichiarato il Generale Vincenzo Parrinello, Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, intervenuto a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento, a proposito dei 100 anni di storia dell'atletica leggera della struttura della Guardia di Finanza. "Ci avviciniamo ora anche ai 100 anni degli sport invernali. Ma in tutti gli sport, in generale, il nostro impegno è grande. Ce la mettiamo tutta, con i nostri ragazzi e con i nostri tecnici. Speriamo di dare sempre il nostro contributo per i migliori successi degli sportivi italiani", ha aggiunto Parrinello. (ITALPRESS). pdm/gm/red 21-Giu-21 15:44