Euro2020: Nella Germania si ferma Muller, problema al ginocchio

L'attaccante rischia di saltare anche l'eventuale ottavo di finale MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Brutte notizie per la Germania. Il commissario tecnico dei tedeschi, Joachim Loew, secondo quanto riportato dalla "Bild", dovrà fare a meno di Thomas Muller per la gara di mercoledì contro l'Ungheria. L'attaccante del Bayern Monaco ha un fastidio al ginocchio, situazione che rischia di mettere in dubbio la sua presenza anche per l'eventuale gara degli ottavi di finale di Euro2020. (ITALPRESS). mra/glb/red 21-Giu-21 15:43