Euro2020: Repubblica Ceca. Silhavy “Kane top, dobbiamo marcarlo bene”

Sfida per il primato nel girone, Soucek: "Voglio ricambiare la fiducia" LONDRA (ITALPRESS) – "È fantastico avere giocatori che hanno esperienza di gioco in Premier League. Ne stiamo parlando con loro e stiamo ottenendo informazioni sui giocatori dei nostri avversari. La loro conoscenza sarà utile, non solo per loro, ma per tutta la squadra". Cerca di sfruttare ogni singolo dettaglio il commissario tecnico della Repubblica Ceca, Jaroslav Silhavy, in vista del difficile match contro l'Inghilterra, valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Euro2020 in programma a Wembley domani. L'allenatore dei cechi sa bene che la compagine inglese ha un tasso tecnico superiore, ma ha già avvisato i suoi su come neutralizzare il centravanti Harry Kane: "E' un giocatore di livello mondiale – ha sottolineato Silhavy -. Dovremo marcarlo raddoppiando gli uomini, chiuderlo bene e non lasciargli spazi. Questo vale per tutti i loro attaccanti, non dobbiamo permettere loro di scattare negli spazi perché poi sono inarrestabili. Dobbiamo raddoppiare prima che arrivino in area di rigore". Insieme al ct è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista Tomas Soucek: "Il mio ruolo? Faccio parte della Nazionale. Cerco di aiutare la squadra in ogni modo possibile. Voglio ricambiare la fiducia di tutti in campo. Voglio che la squadra si fidi di me", ha concluso il calciatore del West Ham.