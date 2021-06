Lo ha reso noto la società milanese. MILANO (ITALPRESS) – Il Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo, a partire dal 1° luglio 2021, le prestazioni sportive del calciatore Diego Sebastián Laxalt Suárez alla FK Dinamo Mosca. "Il Club ringrazia Diego per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale" si legge in una nota del club. (ITALPRESS). gm/com 22-Giu-21 17:10