Calhanoglu “Felice di essere all’Inter, ho buone sensazioni”

Il neonerazzurro "Ho parlato con Inzaghi, ha detto cose positive" MILANO (ITALPRESS) – "Sono molto felice di essere qui, adesso andrò in vacanza ma ho già buone sensazioni. Vogliamo vincere lo scudetto anche quest'anno, si vedrà. L'Inter è una grande squadra, un grande club, con una bella atmosfera e grandi tifosi". Queste le prime parole da interista del centrocampista turco Hakan Calhanoglu, rilasciate a Inter TV. "Il primo anno in Italia è stato molto difficile per me, perché non parlavo la lingua, poi ho imparato pian piano a conoscere la lingua e la città, ho conosciuto tanti amici e di anno in anno sono maturato. Adesso ho tanti amici e tanti colleghi non solo in campo ma anche fuori. Nell'ultima stagione ho fatto molto bene e voglio fare lo stesso il prossimo anno", ha aggiunto il turco. "Simone Inzaghi? Abbiamo già parlato, conosco il suo sistema di gioco, il 3-5-2 che può cambiare in un 3-4-1-2 a seconda delle situazioni. Mi piace molto come ha parlato, ho sentito tante cose positive. Ci sono grandi obiettivi ed è importante perché anche io voglio vincere qualcosa in Italia", ha detto ancora Calhanoglu. "Il segreto è sempre lavorare e allenarsi. È come nel tennis: se fai tante volte un movimento con le mani puoi solo migliorare e lo stesso deve essere per noi con i piedi. Voglio allenarmi ancora e spero di fare tanti gol. Mi piace fare gli assist e servire un compagno più che segnare un gol, perché dentro di me non c'è quella parte egoista di voler fare gol a tutti i costi. L'importante è che la squadra vinca perché prima di tutto viene il gruppo", ha proseguito il turco. "Abbiamo parlato con Emre (connazionale ed ex Inter, ndr.): lui era molto contento del mio arrivo qui e ha detto tante cose belle dell'Inter. Ha detto che qui si lavora molto bene, c'è molta organizzazione, che questo è un grande club e che mi divertirò", ha concluso il neonerazzurro. (ITALPRESS). pdm/com 22-Giu-21 20:14