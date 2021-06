Euro2020: Francia. Deschamps “Col Portogallo giocheremo per vincere”

Lloris "Cristiano Ronaldo top, farà di tutto per arrivare agli ottavi" BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – "Non c'è motivazione più importante della possibilità di eliminare il Portogallo. La nostra ambizione è ottenere il miglior risultato possibile, che potrebbe avere un impatto sulla classifica e, di conseguenza, sui nostri avversari". Didier Deschamps non guarda in faccia nessuno e vuole dalla sua Francia il massimo in tutte le gare. Il commissario tecnico dei francesi, alla vigilia del match col Portogallo, ultima gara del girone F di Euro2020, ha poi proseguito: "Siamo sicuri di essere agli ottavi di finale e questo ci dà una certa tranquillità. Per quanto riguarda la formazione ho fatto una modifica tra la prima partita e la seconda e potrei fare altri cambi per la terza. Anche i nostri avversari potrebbero fare lo stesso". "Cristiano Ronaldo? Loro fanno molto affidamento sui suoi gol. È andato a segno nelle prime due partite dei lusitani, dobbiamo cercare di limitarlo", ha aggiunto il ct francese. Infine, Deschamps si è soffermato su Griezmann: "So che è in grado di giocare in ogni posizione offensiva e che la sua preferenza è quella di essere centrale ma devo pensare al gioco di tutta la squadra". Assieme a Deschamps, in conferenza stampa, è intervenuto anche il portiere Hugo Lloris: "L'obiettivo è vincere la partita per continuare la nostra buona corsa e aumentare la nostra fiducia in vista degli ottavi. Giocare con il Portogallo è una grande sfida per noi, loro stanno ancora giocando per la qualificazione noi stiamo cercando di finire il più alto possibile nel girone". L'estremo difensore ha poi detto la sua su Cristiano Ronaldo: "Non c'è bisogno di presentarlo. È uno dei più grandi giocatori della storia e sarà motivato a qualificare la sua nazionale per la fase a eliminazione diretta". (ITALPRESS). mra/pdm/red 22-Giu-21 19:03