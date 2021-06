Euro2020: Inghilterra, Mount e Chilwell in isolamento fino al 28

I due calciatori erano stati a contatto ravvicinato con lo scozzese Gilmour LONDRA (ITALPRESS) – Mason Mount e Ben Chilwell non giocheranno il match di questa sera contro la Repubblica Ceca, gara valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi di Euro2020. I due calciatori dell'Inghilterra, seppur risultati negativi a un tampone effettuato domenica e ad un ulteriore test a cui si sono sottoposti ieri, al termine della sfida con la Scozia venerdì scorso aveva a lungo chiacchierato con Billy Gilmour (risultato poi positivo al Covid-19). Entrambi i giocatori resteranno in isolamento fino al 28 giugno, allenandosi individualmente al centro sportivo del Tottenham. (ITALPRESS). mra/glb/red 22-Giu-21 12:57