Germania, Loew “L’Ungheria è forte in difesa, servirà pazienza”

"Dobbiamo mantenere alta la concentrazione per 90 minuti" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Abbiamo analizzato la partita contro il Portogallo. È stata eccellente per oltre 70 minuti. Per il resto ci sono state anche cose che non mi sono piaciute molto. Soprattutto verso la fine della partita". Joachim Loew, a parole, è a caccia della perfezione. Il commissario tecnico della Germania cerca di curare ogni particolare in vista della sfida di domani contro l'Ungheria di Marco Rossi. "Ho parlato con la squadra. Una delle cose che dobbiamo fare è mantenere alta la concentrazione per 90 minuti. Gli ungheresi sono maestri della fase difensiva. Saranno un po' più bassi rispetto al Portogallo e gli spazi saranno estremamente ristretti", ha sottolineato Loew. I tedeschi per avere la certezza di passare il turno devono ottenere almeno un punto: "Spero che giocheremo in velocità, dovremo avere pazienza: il Portogallo ha segnato l'1-0 contro l'Ungheria all'83'. Loro hanno ancora una possibilità di qualificazione e cercheranno di sfruttarla", ha concluso il ct della Germania. "Avremo molto la palla tra i piedi e l'Ungheria farà una partita difensiva sicuramente, come ha fatto anche nelle altre due gare di questo Europeo, dove gli uomini di Rossi hanno fatto molto bene. Proveranno a giocare in contropiede. Dovremo avere pazienza, perchè chiaramente non creeremo occasioni ogni minuto", ha detto invece Mats Hummels. (ITALPRESS). mra/pdm/red 22-Giu-21 19:18