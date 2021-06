Motomondiale: Gp Olanda, Marquez “Ci stiamo preparando al meglio”

Il Cabroncito è reduce del successo al Sachsenring ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – "Ci siamo goduti il nostro momento dopo il Sachsenring, con la squadra, con la mia famiglia e con chi mi ha aiutato. Ora ci concentriamo di nuovo e ci prepariamo per Assen, in passato abbiamo avuto buoni risultati lì ma ovviamente la nostra situazione ora è diversa". A dirlo è il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez, parlando del Gp d'Olanda che si svolgerà domenica alle ore 14 nel circuito di Assen. Per il Cabroncito la vittoria di domenica è stata quasi una liberazione dopo i tanti problemi dell'ultimo anno ma non c'è tempo per festeggiare. Testa ad Assen, dunque: "Il tempo sembra molto freddo e umido, soprattutto dopo quello che abbiamo visto in Germania – ha concluso Marquez -. Quindi continueremo a lavorare per migliorare la nostra situazione e fare il meglio possibile". (ITALPRESS). mra/red 22-Giu-21 12:15