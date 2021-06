Motomondiale: Rossi “Assen fantastica, restiamo fiduciosi”

Morbidelli: "E' un circuito difficile ma allo stesso tempo molto divertente" ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – "Dobbiamo capire cosa è successo in Germania e lavorare bene per apportare alcuni miglioramenti prima di tornare in pista questo fine settimana. Assen è una pista fantastica per me e mi piace molto il layout, è molto scorrevole". Valentino Rossi e la Yamaha Petronas si preparano per il Gp d'Olanda, un circuito sul quale il Dottore in carriera ha ottenuto otto vittorie, dieci podi, cinque pole position e sette giri più veloci nella classe regina. "Si prova sempre una grande emozione quando si corre in questo circuito – ha sottolineato Rossi – quindi dobbiamo rimanere positivi, concentrarci sull'ultimo round prima della pausa estiva e ottenere un buon risultato ad Assen". Anche il compagno di squadra Franco Morbidelli è affascinato dalla curve di Assen, avendo nel 2017, quando gareggiava in Moto2, conquistato la pole position e vinto la gara facendo registrare il giro più veloce: "Sono ottimista all'idea di andare ad Assen perché è una pista molto scorrevole, molto più del Sachsenring. È un altro circuito storico, come il Mugello, e un circuito che è bello da guidare. È difficile, con i cambi di direzione ad alta velocità, ma allo stesso tempo è molto divertente. Forse posso trovare e sfruttare alcuni vantaggi della mia moto, spero di poter fare una buona gara". (ITALPRESS). mra/glb/red 22-Giu-21 12:36