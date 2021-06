Slovacchia, Tarkovic “La Spagna è un top team, noi siamo pronti”

Il ct "Mi aspetto Busquets in campo per portare maggiore qualità" SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "La Spagna è una delle migliori squadre di Euro2020, ha grande qualità. Mi aspetto che Busquets torni in campo per portare maggiore qualità e calma in mezzo. Sarà una sfida importante per noi, una partita che ogni singolo giocatore vorrebbe giocare". Questo il pensiero di Stefan Tarkovic, commissario tecnico della Slovacchia ,in vista della sfida contro la Spagna, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei. Il tecnico degli slovacchi, attualmente secondi nel girone E, ha poi proseguito: "Stiamo cercando di mantenere il nostro spirito combattivo. Finora abbiamo giocato due buone partite, anche se la fine della partita con la Svezia è stata un po' frustrante per noi (sconfitta per 1-0). Abbiamo bisogno di tempo per dimenticarlo, ma siamo pronti a dare il massimo ancora una volta. E sperando ancora una volta in un risultato positivo". A ruota ha parlato il capitano della Slovacchia, Marek Hamsik. "Tutte le squadre del nostro girone sono ancora in vita, quindi abbiamo una grande possibilità per superare il turno. Abbiamo sorpreso la Spagna sette anni fa e sogno che accada di nuovo, nel calcio non si sa mai", ha detto l'ex Napoli, che si è poi soffermato sul "peso" del viaggio che hanno dovuto affrontare: "Ci siamo spostati dalla Russia alla Spagna ma c'è stato abbastanza tempo per riposare. Sono contento che finalmente possiamo allenarci qui. Lo stadio di San Pietroburgo è uno dei più belli che ho visto ma anche questo (Estadio de La Cartuja, ndr.) è molto affascinante". (ITALPRESS). mra/pdm/red 22-Giu-21 19:03