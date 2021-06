Aggiornato il calendario provvisorio 2021 della MotoGp

Confermato a ottobre il Gp di Austin, cancellato quello del Giappone ROMA (ITALPRESS) – Modificato ufficialmente oggi il calendario provvisorio 2021 della MotoGp. "La FIM, IRTA e Dorna Sports comunicano la nuova data del Gran Premio Red Bull delle Americhe in programma a Austin in Texas. L'appuntamento era stato precedentemente posticipato e ora si terrà dall'1 al 3 ottobre 2021", si legge nella nota odierna degli organizzatori del circo della MotoGp. "Il Gran Premio OR di Thailandia è in calendario per la settimana successiva rispetto a quanto precedentemente previsto e avrà luogo quindi dal 15 al 17 ottobre. La FIM, IRTA e Dorna Sports confermano inoltre la cancellazione del Gran Premio Motul del Giappone. L'attuale pandemia da Covid-19 unita alle restrizioni e alle difficoltà in termini di spostamento e anche a livello logistico non permettono al momento di confermare questo evento che quindi non farà parte del calendario 2021. Il Campionato del Mondo FIM MotoGP non vede l'ora di tornare a correre davanti ai tifosi giapponesi nel 2022. Tutti gli ulteriori aggiornamenti o cambiamenti saranno comunicati il prima possibile", precisano gli organizzatori del circo della MotoGp. (ITALPRESS). pdm/com 23-Giu-21 13:58