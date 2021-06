Calciomercato: stampa francese, Mbappé ha chiesto di lasciare il Psg

Nasser Al Khelaifi rischia di perderlo a parametro zero tra un anno PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Kylian Mbappé non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il Paris Saint-Germain, in scadenza tra dodici mesi. Secondo l'emittente francese Rmc Sport, l'attaccante francese ha già chiesto di andar via, ma per il club la situazione è complicata: trovare un acquirente disposto a presentare un'offerta importante per un calciatore pagato circa 180 milioni di euro dal Psg sembra impossibile nell'era della pandemia. Il Real Madrid è molto interessato a Mbappé, ma vuole aspettare la naturale scadenza del contratto tra un anno per prenderlo a parametro zero: un bel problema per Leonardo e per il presidente del Psg Nasser Al Khelaifi visto l'investimento fatto sull'attaccante della nazionale francese. (ITALPRESS). pal/red 23-Giu-21 09:19