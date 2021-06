Euro2020: Ceferin “Arcobaleno? Uefa non è organizzazione omofoba”

"Non vogliamo essere usati in iniziative populiste" BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Non vogliamo essere usati in iniziative populiste". Commenta così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, le polemiche scoppiate in merito alla questione Allianz Arena. "La Uefa non può essere utilizzata come uno strumento dai politici", ha detto al quotidiano tedesco "Die Welt" parlando della proposta – rifiutata dell'Uefa – del sindaco di Monaco di illuminare l'Allianz Arena dei colori arcobaleno in occasione di Germania-Ungheria. Ceferin ha infine ribadito: "L'Uefa non è un'organizzazione omofoba". (ITALPRESS). mra/glb/red 23-Giu-21 17:05