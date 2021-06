Giorgi vola ai quarti di finale al torneo di Eastbourne

Dopo aver passato le qualificazioni ha battuto la Pliskova e la Rogers ROMA (ITALPRESS) – Prosegue lo splendido cammino di Camila Giorgi nel "Viking International", torneo Wta 500 dotato di un montepremi pari a 565.530 dollari in corso sui campi in erba del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa, assieme a Bad Homburg, per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon). La 29enne di Macerata, numero 75 del ranking internazionale, promossa dalle qualificazioni, ha battuto ieri Karolina Pliskova, numero 10 del mondo e quinta testa di serie del tabellone, e oggi la statunitense Shelby Rogers (47 Wta). L'azzurra ha ottenuto dunque il pass per i quarti di finale, imponendosi col punteggio di 6-3 4-6 6-2. Ai quarti di finale la Giorgi sfiderà la vincente del match Sabalenka-Riske. (ITALPRESS). pdm/red 23-Giu-21 14:17