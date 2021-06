Motomondiale, ad Assen Gerloff sostituirà l’infortunato Morbidelli

Lesione al ginocchio per l'italiano, da verificare i tempi di recupero ROMA (ITALPRESS) – Altra tegola per Franco Morbidelli. Il pilota italiano si è infortunato in allenamento martedì e ha riportato una lesione al ginocchio. Il team Petronas non ha specificato l'entità dell'infortunio nel comunicato emesso oggi ma non permetterà a Morbidelli di correre ad Assen in questo fine settimana. Nel Gp d'Olanda l'italiano sarà sostituito da Garrett Gerloff. Per lui sarà il debutto in MotoGP. In precedenza lo statunitense ha sostituito Valentino Rossi nelle sessioni di prove libere del GP d'Europa, a Valencia, lo scorso anno. Intanto, Morbidelli si sottoporrà ad altre visite mediche, al fine di individuare la soluzione migliore per il completo recupero. (ITALPRESS). pdm/com 23-Giu-21 14:55