Tokyo2020: lotteria tra possessori biglietti per accesso agli impianti

L'estrazione necessaria per le cerimonie e le gare ad alta affluenza TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Un'estrazione a sorte per individuare i "fortunati" che potranno assistere dal vivo alle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici, nonché ad alcune gare ad alta affluenza, in particolare l'atletica leggera. Lo ha deciso il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, che organizzerà una lotteria tra i possessori dei biglietti per ovviare ai limiti imposti dal Governo: ogni impianto potrà riempirsi infatti fino al 50% della capienza, con un tetto massimo fissato a quota 10mila spettatori. Rispetto ai tagliandi venduti, il comitato organizzatore prevede che ne possano essere utilizzati circa 910 mila in meno: da qui la necessità della lotteria, i cui risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale delle Olimpiadi il 6 luglio. (ITALPRESS). pal/red 23-Giu-21 09:51