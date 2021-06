Basket: Vitali firma per Venezia “Sono veramente felice”

L'esterno torna a giocare in Italia dopo l'esperienza al Bamberg VENEZIA (ITALPRESS) – Michele Vitali è un nuovo giocatore dell'Umana Reyer. Lo rende noto Venezia annunciando la firma di un contratto pluriennale da parte dell'esterno, reduce da un'ottima stagione al Bamberg in Germania. "Sono veramente felice di venire a giocare alla Reyer – le prime parole di Vitali – è una società importante che ha sempre fatto molto bene. Sono carico ed entusiasta di tornare in Italia e farlo proprio con la Reyer perché è una società molto solida e, come dimostrano i risultati, consolidata al top. La trattativa è stata molto facile, sin dai primi contatti con i dirigenti e dalla chiacchierata con coach De Raffaele ho avvertito schiettezza e ambizione, valori che combaciano con i miei. Dall'esterno e da avversario ho sempre percepito l'idea di grande organizzazione di società e squadra dove ognuno sa cosa deve fare: è sempre stato difficile giocare contro la Reyer. Le esperienze all'estero sono state importanti perché mi hanno fatto crescere come persona e come giocatore. Ho inoltre la fortuna di far parte da tanti anni del gruppo azzurro ed è sempre un grande orgoglio. Darò il massimo per aiutare la squadra al preolimpico: è vero che è difficile, ma faremo di tutto per provare a raggiungere il sogno di disputare l'Olimpiade". (ITALPRESS). pal/red 24-Giu-21 15:21