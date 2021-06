Calcio: Totti “Mourinho è il tecnico più forte al mondo”

L'ex capitano della Roma "Un mio ritorno? Ho il telefono spento" ROMA (ITALPRESS) – "Quando arriverà dirà quello che pensa, mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui quando ero più giovane". Lo dice Francesco Totti, ex capitano della Roma, rispondendo a una domanda su Mourinho a margine di un evento al Coni. "Abbiamo preso l'allenatore può forte al mondo", ha aggiunto Totti. Riguardo la possibilità di un ruolo nella Roma di Friedkin: "Non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo per me. Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento". (ITALPRESS). spf/pal/red 24-Giu-21 14:43