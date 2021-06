Per il club francese anche il diritto di riscatto sul centrocampista PARMA (ITALPRESS) – Wylan Cyprien in prestito al Nantes. Lo comunica il Parma, precisando il calciatore francese resterà nel nuovo club "a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva". (ITALPRESS). pal/red 24-Giu-21 12:46