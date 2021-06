Calciomercato: Isak nel mirino del Real, c’è clausola da 70 milioni

Sull'attaccante svedese anche diversi club inglesi tra cui l'Arsenal MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid mette nel mirino Alexander Isak. Secondo il quotidiano "As", i blancos hanno già avviato i contatti con gli agenti dell'attaccante svedese, di proprietà della Real Sociedad e protagonista di un ottimo Europeo finora. La procura del calciatore è dell'agenzia "Universal Sport Group", che rappresenta anche Luka Modrid che ha da poco trovato un'intesa con il Madrid per il prolungamento del contratto. Il club di Florentino Perez ha anche preso contatto con la Real Sociedad per capire se lo svedese può partire già in estate. La clausola rescissoria di Isak è molto alta, 70 milioni di euro, ma comunque sarebbe un affare meno costoso di Mbappé e Haaland. La Real Sociedad non sembra disposta a trattare, perché vorrebbe trattenere Isak almeno per la prossima stagione e pretende il pagamento della clausola per lasciarlo partire. Peraltro sull'attaccante ci sono anche diversi club inglesi, a partire dall'Arsenal che ha più volte parlato con i rappresentanti dello svedese. (ITALPRESS). pal/red 24-Giu-21 11:07