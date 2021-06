Calciomercato: l’Inter studia la contropartita per avere Jordi alba

Barcellona interessato a Skriniar, Brozovic e Lautaro Martinez BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'Inter sta studiando la giusta strategia per arrivare a Jordi Alba, obiettivo nerazzurro per rinforzare la fascia sinistra. Secondo il quotidiano "Mundo Deportivo", i nerazzurri starebbero riflettendo sulla contropartita tecnica da inserire in una trattativa complessa, perché il Barcellona non vorrebbe privarsi del terzino della nazionale spagnola e perché l'Inter ha bisogno di fare cassa. Il club blaugrana ha messo gli occhi su tre giocatori nerazzurri: si tratta del difensore Milan Skriniar, del centrocampista Marcelo Brozovic e dell'attaccante Lautaro Martinez, già corteggiato dal Barça la scorsa estate. Tre giocatori fondamentali per Simone Inzaghi, ma tutti con contratti da rinnovare perché in scadenza tra 24 o 48 mesi. Un loro inserimento nella trattativa potrebbe sbloccare l'affare e permettere all'Inter di arrivare a Jordi Alba. (ITALPRESS). pal/red 24-Giu-21 09:05