Calciomercato: stampa inglese, Milan interessato a James Rodriguez

L'Everton vuole vendere il colombiano e l'ha offerto anche al Napoli LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'Everton vuole liberarsi di James Rodriguez dopo l'addio di Carlo Ancelotti. Il colombiano, 30 anni a luglio, viene da una stagione piena di infortuni, con 6 gol in 23 presenze in Premier League, ma a preoccupare il club inglese è soprattutto l'importante ingaggio del trequartista. Per questa ragione James è stato offerto ad Atletico Madrid, Napoli e Milan. Proprio i rossoneri, secondo il "Mail", sarebbero interessati dopo l'addio di Calhanoglu, passato all'Inter a parametro zero. Al riguardo negli ultimi giorni il Milan ha anche fatto un sondaggio con il Chelsea per Hakim Ziyech. Intanto l'Everton continua a valutare il possibile sostituto di Ancelotti: in pole sembra essere Rafa Benitez. (ITALPRESS). pal/red 24-Giu-21 09:28