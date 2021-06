F.1: GP Stiria. Leclerc “Red Bull Ring uno dei miei circuiti preferiti”

Il pilota Ferrari "Mi ricorda un kartodromo" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Il Red Bull Ring? Devo ammettere che tra i circuiti permanenti questo è uno dei miei preferiti. Il fatto che sia breve e con poche curve mi ricorda in qualche modo un kartodromo e come tutti sanno io amo molto quel mondo". Lo ha dichiarato Charles Leclerc, pilota della Ferrari, alla vigilia del GP di Stiria di Formula 1. Il monegasco si appresta a cominciare il secondo weekend di gara consecutivo, che sarà seguito dal GP d'Austria: "Noi come piloti viviamo la bella vita – prosegue – Io sono arrivato qui ieri notte e di solito rientro a casa la domenica sera. I ragazzi invece già al lunedì sono al lavoro nel paddock per montare il box e la domenica finiscono di smantellare e imballare tutto il materiale a tarda notte. Sono ritmi completamente diversi di nostri e immagino che tre gare di fila, magari in tre località differenti, si facciano sentire". (ITALPRESS). spf/gm/com 24-Giu-21 19:01