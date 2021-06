Hamilton “Rinnovo? Spero prima dell’ultima volta”

Su Bottas: "E' stato il miglior compagno di squadra in assoluto" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Il rinnovo di contratto? Speriamo di farlo molto più velocemente dell'ultima volta, non vogliamo cadere nella stessa trappola. Abbiamo sempre parlato di non volerlo fare a metà stagione perché sarebbe una distrazione, ma lo abbiamo fatto in un modo spensierato. C'è sempre una buona comunicazione con Toto Wolff, quindi spero che avremo qualcosa di concreto presto". Queste le parole di Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, alla vigilia del GP di Stiria di Formula 1. Sul futuro ricco di incognite di Bottas invece: "Valtteri è il mio compagno di squadra ora, entrambi abbiamo avuto alti e bassi nella nostra carriera, ma non vedo necessariamente il motivo per cui debba cambiare – prosegue Hamilton – Valtteri è stato il miglior compagno di squadra in assoluto e quando dico compagno di squadra non si tratta solo di prestazioni del pilota: riguarda il morale della squadra e il modo in cui lavori nell'ambiente", conclude il britannico. (ITALPRESS). spf/gm/red 24-Giu-21 16:58