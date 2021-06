Mitsubishi e’ Automotive Partner dell’Eolie Music Fest

ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via in questi giorni il ricco calendario eventi dell'Eolie Music Fest, il festival musicale che si svolgera' sino al 30 giugno nelle isole Eolie con un format speciale: sono infatti previsti concerti "in acqua" grazie a un caicco itinerante, con gli spettatori ad assistere dalle altre barche. Mitsubishi Motors Italia e' Automotive Partner dell'evento e per l'occasione ha messo a disposizione due Mitsubishi Outlander PHEV, per gli spostamenti degli artisti, e una Eclipse Cross PHEV, in esposizione nell'area accrediti. Lunedi' 28 giugno nell'isola di Panarea si svolgera' Eco-Islands, una giornata dedicata all'ambiente con un fitto programma di appuntamenti, incontri e interviste in streaming sul caicco ormeggiato a Cala Junco. Il live a terra prevede, alle 10.30, la Tavola Rotonda Eco-Island con le associazioni del territorio e i partner di Eolie Music Fest e avra' l'obiettivo di stilare un decalogo di pratiche virtuose per salvaguardare le Isole. All'incontro partecipera' anche Marco Saltalamacchia, Presidente del Gruppo Koelliker, che dal 1979 e' importatore e distributore delle vetture prodotte dalla Casa automobilistica giapponese. "Essere partner dell'Eolie Music Fest per noi significa partecipare, in modo concreto e tangibile, al ritorno alla vita attiva e alla liberta' di spostamento", afferma il presidente Marco Saltalamacchia. "Come Mitsubishi e come Gruppo Koelliker affrontiamo la sfida della mobilita' del futuro forti della nostra offerta di soluzioni di movimento adatte agli scenari piu' diversi. Auto perfette per essere utilizzate in isole bellissime e piccole come queste, ma capaci allo stesso modo di muoversi agilmente in citta' caotiche, o in grandi spazi aperti – spiega -. L'energia di queste giornate di festa, degli artisti che si esibiscono, del pubblico entusiasta, l'atmosfera che si respira, sono in sintonia con la nostra visione del futuro. Il nostro impegno e' quello di diventare partner nella mobilita' elettrica di tutti i giorni fornendo alternative innovative, rispettose dell'ambiente, votate all'impatto zero, sempre all'insegna del piacere di guida". (ITALPRESS). sat/com 24-Giu-21 17:09