Sonego vola in semifinale al torneo di Eastbourne

Il tennista piemontese ha battuto in due set il kazako Bublik EASTBOURNE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego è approdato alle semifinali del "Viking International", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 547.265 euro che si sta disputando sui campi in erba del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento, assieme a Maiorca, per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Il piemontese, 27 del mondo e terza forza del tabellone, ha battuto oggi, nei quarti di finale, il kazako Alexander Bublik, numero 8 del seeding e 39 del ranking Atp, col punteggio di 6-1 7-5. In semifinale Sonego attende il vincente del match fra l'altro italiano Andeas Seppi e l'australiano Max Purcell. (ITALPRESS). pdm/red 24-Giu-21 13:38