Tennis: Azarenka si ritira in Germania, Wimbledon a rischio

L'ex numero uno bloccata da un problema fisico PALERMO (ITALPRESS) – Victoria Azarenka ha alzato bandiera bianca e si è ritirata dal "Bad Homburg Open", nuovo torneo Wta dotato di un montepremi pari a 235.2380 dollari che si sta disputando sui campi in erba della città tedesca, ultimo appuntamento del circuito rosa, assieme a Eastbourne, per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. La giocatrice bielorussa, numero 14 del mondo e seconda forza del seeding, ieri aveva battuto con grande fatica la francese Alize Cornet, col punteggio di 6-4 3-6 7-6 (7). Oggi avrebbe dovuto sfidare, nei quarti di finale, la spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 7 del tabellone e 54 del ranking Wta, ma ha deciso di dare forfait. Da capire l'entità dei problemi fisici della Azarenka a pochi giorni dal via del prestigioso Major londinese. La Sorribes Tormo, invece, attende in semifinale la vincente del match Siegemund-Siniakova. (ITALPRESS). pdm/pal/red 24-Giu-21 14:13