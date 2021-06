Tokyo2020: Malagò “Situazione Giappone migliore di quanto si temeva”

Il presidente del Coni "Ai Giochi ci saranno tante sorprese" ROMA (ITALPRESS) – "La situazione a Tokyo non è semplice, ma decisamente migliore di quanto si temeva. È un paese che ha scelto dall'inizio una strategia di gestione della pandemia diversa dalla nostra e cioè quella di isolarsi, impedire l'ingresso agli stranieri. Una scelta criticabile ma all'atto pratico hanno avuto un numero di contagi e di morti decisamente inferiore rispetto al nostro". Lo ha dichiarato Giovanni Malagò ai microfoni di "Radio1 in campo" su Rai Radio1. "C'è una suspense che accompagna da tempo questi Giochi, con tutta una serie di problematiche di organizzazione e logistiche, ma tutto questo rende questa Olimpiade la più importante e anche la più bella – ha aggiunto il presidente del Coni – Da tempo sostengo la tesi che saranno Giochi in cui le sorprese saranno tante e di tutti i tipi". (ITALPRESS). pal/red 24-Giu-21 10:32