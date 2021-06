Verratti “In azzurro diamo il massimo e pensiamo in grande”

Il centrocampista del Psg "Euro2020 è molto importante per noi" FIRENZE (ITALPRESS) – Marco Verratti, dopo diversi problemi al ginocchio destro, è tornato protagonista in azzurro nella gara contro il Galles e ora "sogna" un posto da titolare, a partire dalla gara degli ottavi di finale di Euro2020, contro l'Austria. "Sono felice di essere tornato a fare quello che amo di più, giocare a calcio. Questo torneo è molto importante per noi. Rappresentare l'Italia è davvero speciale. Giocare a Roma è stato molto bello", ha detto il centrocampista azzurro a Uefa.com. "Con Mancini ci siamo sempre sentiti telefonicamente, mi ha sempre dato fiducia. Per questo devo ringraziarlo, perché mi ha aspettato e mi ha permesso di essere qua", ha aggiunto Verratti. "Siamo una bella squadra, con una rosa competitiva, e lo stiamo dimostrando sul campo. Avere tutte queste possibilità di scelta sicuramente è un vantaggio per tutti, per il mister, per la sqaudra e per i compagni. Sono molto felice, siamo una squadra che si diverte a giocare, un mix fra giovani e giocatori un po' più esperti", ha precisato poi l'azzurro, che ha usato parole importanti per un suo compagno di reparto. "Jorginho fa sembrare tutto molto semplice, è indispensabile per questa squadra per il suo modo di giocare. Ha i tempi di giocata che permettono a tutti di rendere al meglio", ha detto ancora Verratti. "Contro l'Austria sarà una partita difficilissima, perché comunque giochiamo un ottavo di finale e, come ho sempre detto, le partite facili non ci sono, lo abbiamo visto ieri in Germania-Ungheria. Ci sono squadre che danno la vita in campo, com'è giusto che sia, e sarà difficile: dovremo giocare sempre nello stesso modo, con la stessa cattiveria, la stessa voglia e lo stesso coraggio. Possiamo fare una grande partita", ha affermato poi a proposito del prossimo impegno degli azzurri. "Più vai avanti nel torneo e più c'è pressione. Adesso è dentro o fuori. L'obiettivo, la voglia di vincere ogni partita ci deve essere sempre, perché solo così puoi dare quel qualcosa in più. A volte in queste partite basta un piccolo dettaglio: abbiamo fiducia in noi stessi. Dovremo cercare di dare il massimo e di pensare in grande. Poi vedremo", ha concluso Verratti. (ITALPRESS). pdm/gm/com 24-Giu-21 19:01