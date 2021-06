Bonucci “Rispetto per Austria ma pronti a giocare il nostro calcio”

"Siamo fiduciosi che la strada intrapresa con Mancini è importante e i risultati lo dimostrano" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Massimo rispetto per l'Austria: hanno qualità, freschezza, capacità fisiche per fare una grande partita, hanno un modo di giocare molto tedesco e sono superiori alle tre squadre che abbiamo affrontato fin qui. Ma l'abbiamo preparata e siamo pronti a giocare il nostro calcio". Leonardo Bonucci è pronto a guidare domani la difesa azzurra contro l'Austria a Wembley, negli ottavi di Euro2020. "Non abbiamo mai detto di sentirci superiori a nessuno ma siamo fiduciosi che la strada intrapresa con Mancini è importante e i risultati lo dimostrano. Se non abbiamo attenzione, umiltà, predisposizione a giocare con o senza palla diventiamo una Nazionale normale e invece vogliamo continuare su questa strada. L'elemento fondamentale è il gruppo". A detta del difensore della Juventus "ci sarà da stare attenti ai dettagli, alle piccole cose che fanno pendere il risultato da una parte o dall'altra, nelle partite a eliminazione diretta ci sono dei momenti che dovremo essere bravi a leggere". E nessun dubbio sulle risposte dei compagni: "Ho visto facce consapevoli di quello che ci stiamo giocando e volenterose di dare il proprio contributo alla causa". Inevitabile infine, dopo quanto accaduto col Galles, che si parli della possibilità degli azzurri di inginocchiarsi o meno prima del triplice fischio per dimostrare la propria vicinanza al movimento Black Lives Matter. "Quando torneremo in albergo avremo una riunione della squadra e decideremo tutti insieme – replica Bonucci – Se verrà fatta una richiesta ne parleremo, vedremo se c'è da parte di tutti quanti la voglia e l'idea di fare un gesto contro il razzismo". "Io sono qua per giocare questa partita, poi per me è importante la libertà", taglia corto a riguardo il ct Mancini. (ITALPRESS). glb/red 25-Giu-21 21:36