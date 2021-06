Calcio: Assalto Manchester City a Grealish, offerta da 100 mln sterline

Il centrocampista dell'Aston Villa assieme a Kane è una delle priorità sul mercato MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester City è pronto a staccare un assegno da circa 100 milioni di sterline, poco meno di 117 milioni di euro, per strappare Jack Grealish all'Aston Villa: sarebbe l'acquisto più caro di sempre per il calcio inglese, superando i quasi 90 milioni di sterline spesi nel 2016 dal Manchester United per riprendersi Pogba. Secondo "Espn", Grealish e Kane sarebbero i due grandi obiettivi del City per rinforzarsi in vista della prossima stagione e l'arrivo del 25enne centrocampista inglese, attualmente impegnato a Euro2020 con la nazionale, sarebbe vicino. Cresciuto nell'Aston Villa, nel club di Birmingham ha collezionato 213 presenze e 32 gol, debuttando in prima squadra nel 2014. L'arrivo di Grealish alla corte di Guardiola potrebbe portare anche a delle partenze illustri: Bernardo Silva e Raheem Sterling i principali indiziati. (ITALPRESS). glb/red 25-Giu-21 16:13