Calcio: Bundesliga parte il 13 agosto con Moenchengladbach-Bayern

Alla quarta giornata subito la sfida fra il Lipsia e i bavaresi BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – La 59a stagione Bundesliga si aprirà col classico tra Borussia Moenchengladbach e Bayern Monaco venerdì 13 agosto alle 20.30 e si concluderà il 14 maggio 2022 con la 34^ giornata. Il calendario del prossimo campionato tedesco offrirà alla prima giornata anche Mainz-Lipsia e Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte. Al quarto turno già il big match fra Lipsia e Bayern, con la prima volta da ex per Julian Nagelsmann, nuovo allenatore dei bavaresi. Nel menu dell'undicesima giornata, invece, Lipsia-Borussia Dortmund coi gialloneri che invece dovranna aspettare il 14^ turno per affrontare il Bayern. Le due squadre avranno comunque modo di sfidarsi già il 17 agosto, alle 20.30 al Signal Iduna Park di Dortmund, per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa di Germania. 1^ GIORNATA Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco Borussia Dortmund-Eintracht Francorforte Wolfsburg-Bochum Union Berlino-Bayer Leverkusen Stoccarda-Greuther Fürth Mainz-Lipsia Augsburg-Hoffenheim Arminia Bielefeld-Friburgo Colonia-Hertha Berlino (ITALPRESS). mra/glb/red 25-Giu-21 15:24