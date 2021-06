Calcio: Ligue 1 al via l’8 agosto, Psg debutta sul campo del Troyes

Il Lille campione esordisce in trasferta a Metz PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Pubblicato il calendario della Ligue 1 che prenderà il via nel weekend dell'8 agosto 2021 e si concluderà con la 38^ giornata sabato 21 maggio 2022. Prima giornata particolarmente interessante con il derby tra Montpellier e Olympique Marsiglia, mentre il Rennes sfiderà il Lens, per la neopromossa Troyes, invece, l'ostacolo sarà il Paris Saint Germain. I campioni in carica del Lille, infine, esordiranno sul campo del Metz. Alla sesta giornata (19 settembre) lo scontro Psg-Lione; all'undicesima Marsiglia-Psg (24 ottobre); alla quattordicesima Lione-Marsiglia (21 novembre); alla diciottesima Psg-Monaco (12 dicembre). 1^ GIORNATA Bordeaux-Clermont Lione-Brest Metz-Lille Monaco-Nantes Montpellier-Marsiglia Nizza-Reims Rennes-Lens Saint Etienne-Lorient Strasburgo-Angers Troyes-Psg (ITALPRESS). mra/glb/red 25-Giu-21 15:10